2019-11-24T11:53:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси подорожало автомобильное топливо

Виктор ПАЖИТОК
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В прошлом году цены на топливо пересматривали 27 раз, в текущем уже 23 раза.В прошлом году цены на топливо пересматривали 27 раз, в текущем уже 23 раза.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо увеличились 24 ноября на традиционную одну копейку.

Как сообщает «Белнефтехим» подорожание обусловлено увеличением стоимости приобретаемой отечественными НПЗ нефти. Отмечается, что нефть в ноябре текущего года относительно октября подорожала сразу на 10%.

Таким образом, установлена следующая стоимость литра различных видов топлива: ДТ – 1 рубль 69 копеек; АИ – 92 – К5-Евро – 1 рубль 59 копеек; АИ – 95– К5-Евро - 1 рубль 69 копеек. Стоимость АИ – 98– К5-Евро возросла до 1 рубля 91 копейки.

Последний раз стоимость топлива изменялась 29 сентября, тогда оно также подорожало на 1 копейку. Всего в текущем году цена литра топлива изменялась уже 23 раза, а в 2018 ее пересматривали (чаще всего, увеличивая на одну копейку) в общей сложности 27 раз.

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