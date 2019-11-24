Трагедия в Гродно: автомобиль такси сбил женщину

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По сообщению УГАИ УВД Гродненского облисполкома ДТП с летальным исходом произошло около семи часов вечера 23 ноября на Индурском шоссе в Гродно.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте вне пешеходного перехода. Начав движение от остановки около развязки Славинского - Победы слева направо походу движения в сторону улицы Кабяка, женщина пересекла три полосы, однако на четвертой попала под колеса автомобиля Skoda, за рулем которой находился 19-летний водитель. От полученных травм женщина, чья личность сейчас устанавливается, скончалась на месте.