2019-11-24T11:05:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Трагедия в Гродно: автомобиль такси сбил женщину

Спасти пострадавшую не удалось
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
ФОТО : УГАИ УВД Гродненского облисполкомаФОТО : УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Изменить размер текста:

По сообщению УГАИ УВД Гродненского облисполкома ДТП с летальным исходом произошло около семи часов вечера 23 ноября на Индурском шоссе в Гродно.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте вне пешеходного перехода. Начав движение от остановки около развязки Славинского - Победы слева направо походу движения в сторону улицы Кабяка, женщина пересекла три полосы, однако на четвертой попала под колеса автомобиля Skoda, за рулем которой находился 19-летний водитель. От полученных травм женщина, чья личность сейчас устанавливается, скончалась на месте.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Завтра в некоторых регионах Беларуси ожидается до 10 градусов мороза
В Беларуси малоэтажное жилье будут оборудовать лифтами
В Беларуси подорожало автомобильное топливо
Сегодня вечером в польском городе Гливица пройдет финал детского «Евровидения»
В Минске откроется выставка работ Пабло Пикассо
Житель Бреста пытался ввезти в Беларусь сыр и айфоны на 55 тысяч долларов
Лукашенко потребовал от руководителей не брать на работу любовниц и любовников
Минздрав рассказал о состоянии мужчины, упавшего под поезд в минском метро
Посмотрите, как будет выглядеть новая станция метро «Вокзальная»
В Беларуси изменятся цены на лекарства. Как именно?
Щеткиной – почетное звание, Марзалюку – орден. Президент наградил депутатов и сенаторов прошлого созыва
Под Могилевом трактор столкнулся с «Газелью». Два человека погибли
Посмотрите, как в Беловежской пуще олени в луже грязи устроили себе СПА
Мошенников-гастролеров, продававших в Беларуси липовые «клады», поймали граждане после публикации в СМИ
«Рваные раны руки и травма предплечья»: в Волковыске травмирован 58-летний рабочий
В Шкловском районе мужчина сбежал с «химии», изрезал жену и напал с ножом на милиционера
Житель Волковыска не раз рассказывал собутыльникам о наследстве от умершей матери, и к нему в дом ворвались грабители в масках
Видеофакт. Посмотрите, как в Печах станцевали вальс на танках: это завораживает
После официальной церемонии перезахоронения Калиновского белорусы не расходятся
Лукашенко подписал указ о модельной деятельности
Гробы с останками участников восстания Калиновского проводили в последний путь тысячи белорусов, литовцев и поляков.
Происшествие в метро: лобовое стекло поезда разбито, на рельсах - человек
В Вильнюсе началось движение траурной колонны - Беларусь, Литва и Польша прощаются с Кастусем Калиновским
Если Беларусь одолеет Грузию, решающий матч за выход на ЧЕ-2020 наша сборная сыграет дома
Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске
Скандал в белорусском хоккее: матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева» оказался договорным