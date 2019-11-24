2019-11-24T14:38:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Завтра в некоторых регионах Беларуси ожидается до 10 градусов мороза

А снег в Минске может выпасть во вторник, правда уже в среду он сменится дождем
Виктор ПАЖИТОК
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Погода на неделе неласковая: снег, дождь, гололед и туманыПогода на неделе неласковая: снег, дождь, гололед и туманыФото: Павел МАРТИНЧИК
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По сообщениям Гидрометцентра 25 ноября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, столбик термометра опустится до минус десяти градусов. Ветер юго-восточный, умеренного характера. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах двух - семи градусов мороза. В восточных регионах Беларуси при прояснениях будет минус восемь - десять градусов. Днем температура воздуха повысится до минус четырех – двух градусов.

В понедельник в Минске ожидается сплошная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от минус трех до минус одного градуса. Днем - около нуля.

Почти такая же температура сохранится в Минске во вторник, 26 ноября. Днем и вечером синоптики не исключают снег, ветер спокойный, около пяти метров в секунду.

В среду и четверг снег в столице сменится дождем, температурный фон - около нуля. Возможен гололед. В пятницу, 29 ноября, потеплеет до плюс пяти градусов, однако к и без того непростым погодным условиям может добавиться густой туман. По предварительным прогнозам видимость в утренние часы будет не более 50-100 метров.

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