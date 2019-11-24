2019-11-24T19:12:13+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Динамо-Брест» впервые стало чемпионом Беларуси по футболу

БАТЭ впервые с 2006 года остался без золотых медалей
Оксана БРОВАЧВладимир КРИУЛИН
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Команда из Бреста досрочно стала чемпионом Высшей лиги 2019. Фото: brestcity.comКоманда из Бреста досрочно стала чемпионом Высшей лиги 2019. Фото: brestcity.com
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Брестчане могли оформить чемпионство еще в предыдущем туре, но это не дала сделать строптивая «Ислочь».

24 ноября в 29-м туре «Динамо» в Бресте играло с «Витебском». В случае победы динамовцы гарантировали бы первое место. Но ситуацию осложнял тот факт, что из-за дисквалификаций матч пропускали три центральных полузащитника: Нойок, Кисляк, Васильев.

Тем не менее, брестчане смогли добиться победы - 1:0. На 39-й минуте мяч забил Алексей Хобленко. Так брестское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси.

Этот матч был главной интригой национального первенства. Мы писали про скандалы и интриги нынешнего чемпионата. А вот 15-кратный чемпион борисовский БАТЭ впервые с 2006 года остается без золотых медалей.

Холод не отпугнул болельщиков «Динамо»: более 10 тысяч человек пришли посмотреть, как команда становится чемпионом. Фото: Оксана БРОВАЧ

Холод не отпугнул болельщиков «Динамо»: более 10 тысяч человек пришли посмотреть, как команда становится чемпионом.Фото: Оксана БРОВАЧ

Брестчане играли на стадионе «Брестский». Билеты на матч были проданы за сутки - поддержать свою команду пришло более 10 тысяч болельщиков.

Завершающий тур чемпионата Беларуси состоится 1 декабря.

Автор чемпионского гола - Алексей Хобленко. Фото ФК «Динамо-Брест».

Автор чемпионского гола - Алексей Хобленко. Фото ФК «Динамо-Брест».

Стюардам не удалось сдержать фан-сектор: болельщики выбежали на поле танцевать, обниматься с футболистами и праздновать победу. Фото: Оксана БРОВАЧ

Стюардам не удалось сдержать фан-сектор: болельщики выбежали на поле танцевать, обниматься с футболистами и праздновать победу.Фото: Оксана БРОВАЧ

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