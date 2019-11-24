В Беларуси малоэтажное жилье будут оборудовать лифтами

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В настоящее время оборудование лифтами зданий до пяти этажей не является обязательным. Однако уже в начале весны будет, как планируется, утверждена строительная норма «Жилые дома». По словам начальника главного управления градостроительства , проектной , научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольги Верамей, которые приводит belta.by, после этого при строительстве и реконструкции домов безбарьерная среда будет создаваться вне зависимости от высоты и этажности жилых домов. Фактически это означает, что малоэтажное жилье в обязательном порядке будет оснащено лифтовым оборудованием.

Как отметил директор РУП «Стройтехнорм» Игорь Лишай, даже если здание будет в три этажа, оно все равно будет оборудовано лифтом. Это, разумеется, будет включено в стоимость квадратного метра жилья.

Как планируется, норма, делающая обязательным оборудование лифтовыми шахтами многоквартирной застройки высотой до 14 метров, вступит в силу с 1 марта 2020 года.