В Сенненском районе волк напал на женщину

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Вечером пострадавшая Зинаида Козловская вышла на улицу, что встретиться со своим знакомым, - сообщает «Голас Сенненшчыны». Было уже темно, под ногами Зинаиды крутился щенок. По словам женщины внезапно она почувствовала резкую боль в ноге, отмахнулась от животного, но рассмотреть его не смогла. Заметила только собачий, как ей показалось хвост.

Вернувшись домой женщина, обработала рану перекисью, перебинтовала ногу. Муж пострадавшей, к слову, в прошлом охотник, обеспокоился происшедшим. Он сел в машину и подъехал на место происшествия. На проезжей части он увидел волка, который никак не реагировал ни на свет фар, ни на звуковые сигналы. Петр Козловский надавил на газ и через мгновение почувствовал, что зверь оказался под кузовом автомобиля, однако, когда он вышел из него, то волка на асфальте не было. По возвращению домой мужчина сообщил о случившемся в милицию. Через некоторое время во дворе своего дома Козловские услышали лай домашнего пса. Выбежав во двор, они увидели, что тот самый волк напал на их собаку. Чтобы спасти ее от схватки с волком, хозяин воспользовался петардами. Испугавшись громких звуков, хищник скрылся в лесу.

Егеря Богушевского лесхоза, вооруженные карабинами с тепловизорами, в тот же день нашли и застрелили волка. Выяснилось, что он был бешеным. Пострадавшая Зинаида Козловская и пес семейной пары своевременно получили необходимую медицинскую помощь и лечение.