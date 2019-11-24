«По-другому как революция в футбольном мире это не назовешь»: Виктор Лукашенко поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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– То, что сделали все остальные здесь присутствующие, по-другому как революция в футбольном мире это не назовешь. Поэтому, с победой вас! - поднял тост за брестских динамовцев Виктор Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета.

Сын главы государства присутствовал на матче «Динамо-Брест» против «Витебска» в Бресте, где динамовцы одержали победу со счетом 1:0 и стали чемпионами Беларуси.

– Ребята, я хочу передать поздравления от руководителя нашего государства, от нашего президента, от президента НОК – Александра Лукашенко, - футболисты и гости закрытой вечеринки по случаю победы клуба, куда всех пригласил владелец команды, бизнесмен Александр Зайцев, отреагировали на эти слова возгласами и аплодисментами.

Виктор Лукашенко продолжил:

– Говорить много не буду. Вы знаете, ни разу не было еще, чтобы в нашем турнире были чемпионы и их бы поздравлял президент. Вы, наверное, первые. Может, я ошибаюсь, но вы первые. Думаю, через несколько минут официальное поздравление уже выйдет. Поздравляю вас с победой, с праздником! Вы сделали для этого города, для себя и вообще для нашей страны очень большой праздник. С победой вас, дай Бог вам здоровья! И гуляйте, отдыхайте, балдейте! Вот эти рюмки – это водка президента. Она нигде не продается. Это чисто для вашей команды, - заключил высокий гость.

Видео поздравления опубликовали в инстаграме kateerini.

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