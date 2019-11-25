Ермошина назвала прошедшие парламентские выборы самыми конфликтными и скандальными

По данным ЦИК, 70 наблюдателей удалили с избирательных участков за нарушения

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Об этом глава Центризбиркома рассказала в эфире телеканала ОНТ.

Эти выборы в Беларуси заинтересовали рекордное число наблюдателей. Нарушений было тоже больше, чем обычно.

- У нас никогда не было такого количества удаленных наблюдателей - их в этот раз было 105, правда, 35 случаев - это фальшивые документы (35 представителей ОГП лишили аккредитации за подделку подписе. - Ред.). Но все равно 70 человек - это лица, удаленные за нарушения закона. Это для всех остальных была острастка - они подумали, что нужно как-то иначе себя вести, сдерживать себя, - заявила Лидия Ермошина.

Центризбирком эту кампанию оценивает как самую конфликтную и скандальную.

- Все организаторы выборов говорят, что она (избирательная кампания. - Ред.) была самой конфликтной и скандальной. Таких выборов они не знали, - говорит Лидия Ермошина.