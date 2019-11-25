2019-11-25T10:48:25+03:00
Спорт
КП Беларусь

Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Беларуси по футболу

В 2018 году известный футболист был почетным председателем клуба
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Динамо-Брест - чемпион Беларуси по футболу! Фото: www.instagram.com/dynamobrest/Динамо-Брест - чемпион Беларуси по футболу! Фото: www.instagram.com/dynamobrest/
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- Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с сегодняшним первенством в белорусской лиге, - написал Диего в своем Инстаграме. И добавил на русском: - Мои поздравления!

В 2018 году Диего Марадона подписал с «Динамо» соглашение, по которому он становился почетным президентом клуба. По этому случаю он даже однажды приезжал в Брест. Сейчас он тренирует аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима».

В 29-м туре чемпионата Беларуси по футболу 24 ноября брестское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Витебск» со счетом 1:0, став досрочным чемпионом. Это первая в истории победа для брестчан - с 2006 года никто не мог свергнуть с пьедестала БАТЭ.

Поздравления сыплются со всех сторон. Вечером в клубе команду поздравил Виктор Лукашенко, а позже появилось и официальное поздравление от президента Александра Лукашенко.

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