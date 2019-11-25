Георгий Колдун покорил жюри украинского «Х-Фактора» и прошел в финал

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Певец и телеведущий Георгий Колдун стал участником 10-го сезона популярного вокального шоу.

На очередном этапе Георгий спел песню Feel Роби Уильямса. Перед тем как он выступил, жюри его тепло приветствовало - в частности, певица Ольга Полякова, которая недавно дала концерт в Минске. Она сказала, что особенно женская половина жюри очень ждала Георгия на сцене. Артист немного засмущался от обилия комплиментов, но потом стал отшучиваться - и еще больше подогрел к себе интерес. В итоге попал к ней в команду певцов 30+.

- Георгий может повторить подвиг белоруса Евгения Литвинковича, который был в финале и чуть не победил Аиду, - во время совещания жюри сказал Евгений Кондратюк. - Он классный, эмпатичный, неплохо поет, располагает.

Для того чтобы оставить Колдуна в команде Поляковой, пришлось попросить покинуть проект одного из ранее отобранных артистов. Про Колдуна сказали, что он носит в себе «Икс-Фактор» и предложили остаться в шоу. Следующий этап - выступления в прямом эфире.