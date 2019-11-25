В комнате отдыха на вокзале «Брест-Центральный» случился пожар - спасли мужчину

На вокзале в Бресте случился пожар.

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Пожар в здании вокзала станции «Брест-Центральный» произошел вечером 24 ноября. Звонок спасателя поступил в 21.45 после того, как на вокзале сработала пожарная сигнализация. Оказалось, что горит комната отдыха на 3-м этаже вокзала.

До приезда сотрудников МЧС милиция и администрация вокзала вывели из задымленной комнаты мужчину. Его госпитализировали с ожогами. Еще 6 человек эвакуировали.

- В результате пожара огнем поврежден матрас, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате. Причина происшествия устанавливается, - комментируют в Брестском областном управлении МЧС.