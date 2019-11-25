2019-11-25T10:50:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В комнате отдыха на вокзале «Брест-Центральный» случился пожар - спасли мужчину

Сработал пожарный извещатель
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
На вокзале в Бресте случился пожар.На вокзале в Бресте случился пожар.
Изменить размер текста:

Пожар в здании вокзала станции «Брест-Центральный» произошел вечером 24 ноября. Звонок спасателя поступил в 21.45 после того, как на вокзале сработала пожарная сигнализация. Оказалось, что горит комната отдыха на 3-м этаже вокзала.

До приезда сотрудников МЧС милиция и администрация вокзала вывели из задымленной комнаты мужчину. Его госпитализировали с ожогами. Еще 6 человек эвакуировали.

- В результате пожара огнем поврежден матрас, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате. Причина происшествия устанавливается, - комментируют в Брестском областном управлении МЧС.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По Телеханам гулял бешеный енот
В Швеции ради признания национальной идентичности белорусов страну будут называть не Белая Россия, а Беларусь
Георгий Колдун покорил жюри украинского «Х-Фактора» и прошел в финал
Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Беларуси по футболу
Ермошина назвала прошедшие парламентские выборы самыми конфликтными и скандальными
«Позвонили из банка и сказали, что мои данные попали к мошенникам через интернет-перепись». Новая схема целой преступной группы
«По-другому, как революция в футбольном мире, это не назовешь»: Виктор Лукашенко поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
В Сенненском районе волк напал на женщину
«Динамо-Брест» впервые стало чемпионом Беларуси по футболу
Завтра в некоторых регионах Беларуси ожидается до 10 градусов мороза
В Беларуси малоэтажное жилье будут оборудовать лифтами
В Беларуси подорожало автомобильное топливо
Трагедия в Гродно: автомобиль такси сбил женщину
Сегодня вечером в польском городе Гливица пройдет финал детского «Евровидения»
В Минске откроется выставка работ Пабло Пикассо
Житель Бреста пытался ввезти в Беларусь сыр и айфоны на 55 тысяч долларов