2019-11-25T11:30:59+03:00
Общество
КП Беларусь

В Швеции ради признания национальной идентичности белорусов страну будут называть не Белая Россия, а Беларусь

Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Официальный Стокгольм рекомендовал в шведском языке использовать слово Belarus вместо Vitryssland.Официальный Стокгольм рекомендовал в шведском языке использовать слово Belarus вместо Vitryssland.Фото: Оксана БРОВАЧ
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– Афіцыйная назва нашай краіны на шведскай мове змененая на BELARUS. Вялікі дзякуй МЗС Швецыі, асабіста міністру Анн Лінде і ўсім шведам і беларусам, якія прычыніліся да гэтай справы! - сообщил в своем Twitter-аккаунте посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

Об этом заявила и министр иностранных дел Анн Линде.

– Министерство иностранных дел будет использовать термин Belarus вместо Vitryssland (в переводе - «Белая Россия» или «Белоруссия» - Ред.). Мы делаем это, чтобы признать готовность белорусского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную самобытность и суверенитет своей страны, - говорится в сообщении шведского МИД.

Кстати, 25 ноября Анн Линде с официальным визитом прилетела в Минск вместе с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. В планах у дипломатов - встречи с руководством страны, а также представителями гражданского общества: молодежью, оппозицией, общественными организациями.

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