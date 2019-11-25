По Телеханам гулял бешеный енот

Теперь в поселке на 2 месяца объявлен карантин

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Дикого енота на окраине поселка Телеханы в Ивацевичском районе заметил один из местных жителей. Зверь шел по улице как сонный.

- В это время года еноты должны быть в спячке. Возможно, его кто-то спугнул, и он из лесу вышел в населенный пункт. Зверя отловили, усыпили и отобрали пробы. Результаты лабораторного исследования показали, что енот был болен бешенством, - комментируют инцидент в Ивацевичской районной ветеринарной станции.

Там, где ходил бешеный енот, животных повторно вакцинируют от бешенства. А с 22 ноября введен карантин, уточняет belta.by. Он установлен на два месяца.

В Ивацевичском районе это второй случай бешенства диких животных в этом году. В прошлый раз в деревне Глинище к людям вышла бешеная лиса.