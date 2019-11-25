2019-11-25T13:33:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Арина Соболенко прокомментировала слухи о помолвке

Имя жениха теннисистка не раскрывает
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Арина похвасталась колечком на правой руке. Фото: кадр видео Беларусь 1Арина похвасталась колечком на правой руке. Фото: кадр видео Беларусь 1
Изменить размер текста:

Арина Соболенко объявила о помолвке. Слухи об этом она прокомментировала в эфире программы «Макаенка, 9» на телеканале «Беларусь 1».

Теннисистка была немногословна, но все же кое-что прояснила. Ведущий Евгений Перлин спросил у Арины, что за кольцо у нее на безымянном пальце.

- Я не очень хочу это комментировать, но пока что вот так вот. Это просто помолвка, свадьбы не будет, ничего такого не будет, просто помолвлена. На самом деле, я такой человек... я немножко против свадеб, всего этого мероприятия.

Когда ведущий намекнул, что вокруг этой темы ходит много слухов, Арина сразу вспомнила про своего тренера и отшутилась:

- Нет, это не Дмитрий Турсунов!

В итоге призналась, что ее избранник - не из Беларуси.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Калининград - это наша область мы за нее отвечаем прежде всего, а не Россия»
Танцы с голым задом и шапманское на рану: как "динамовцы" отмечали в Бресте чемпионство
В Свислочи вместо ремонта в общежитии хотели выселить жильцов
В Барановичах огласили приговор по делу о хищении оружия из воинской части
Лукашенко - министрам иностранных дел Швеции и Финляндии: И малые, и средние государства должны как-то ближе быть друг к другу
ДТП в Речицком районе: 6 человек попали в больницу
По Телеханам гулял бешеный енот
В Швеции ради признания национальной идентичности белорусов страну будут называть не Белая Россия, а Беларусь
В комнате отдыха на вокзале «Брест-Центральный» случился пожар - спасли мужчину
Георгий Колдун покорил жюри украинского «Х-Фактора» и прошел в финал
Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Беларуси по футболу
Ермошина назвала прошедшие парламентские выборы самыми конфликтными и скандальными
«Позвонили из банка и сказали, что мои данные попали к мошенникам через интернет-перепись». Новая схема целой преступной группы
«По-другому, как революция в футбольном мире, это не назовешь»: Виктор Лукашенко поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
В Сенненском районе волк напал на женщину
«Динамо-Брест» впервые стало чемпионом Беларуси по футболу
Завтра в некоторых регионах Беларуси ожидается до 10 градусов мороза
В Беларуси малоэтажное жилье будут оборудовать лифтами
В Беларуси подорожало автомобильное топливо
Трагедия в Гродно: автомобиль такси сбил женщину
Сегодня вечером в польском городе Гливица пройдет финал детского «Евровидения»
В Минске откроется выставка работ Пабло Пикассо
Житель Бреста пытался ввезти в Беларусь сыр и айфоны на 55 тысяч долларов