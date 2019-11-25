Арина Соболенко прокомментировала слухи о помолвке

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Арина Соболенко объявила о помолвке. Слухи об этом она прокомментировала в эфире программы «Макаенка, 9» на телеканале «Беларусь 1».

Теннисистка была немногословна, но все же кое-что прояснила. Ведущий Евгений Перлин спросил у Арины, что за кольцо у нее на безымянном пальце.

- Я не очень хочу это комментировать, но пока что вот так вот. Это просто помолвка, свадьбы не будет, ничего такого не будет, просто помолвлена. На самом деле, я такой человек... я немножко против свадеб, всего этого мероприятия.

Когда ведущий намекнул, что вокруг этой темы ходит много слухов, Арина сразу вспомнила про своего тренера и отшутилась:

- Нет, это не Дмитрий Турсунов!

В итоге призналась, что ее избранник - не из Беларуси.