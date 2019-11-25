2019-11-25T14:54:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Речицком районе: 6 человек попали в больницу

Следователи ищут очевидцев
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Из-за столкновения грузовик и автобус оказались в кювете. Фото: Следственный комитет.Из-за столкновения грузовик и автобус оказались в кювете. Фото: Следственный комитет.
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Авария произошла в Речицком районе в понедельник? 25 ноября? около 8 утра. На дороге Октябрьский - Паричи - Речица около поворота на деревню Солтаново пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Оба транспортные средства съехали в кювет и опрокинулись.

С места происшествия в больницу забрали шестерых: двух водителей автобуса, троих пассажиров и водителя грузовика. Двоих после оказания помощи отпустили домой, уточняют в Следственном комитете.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев.

- Сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, которые стали очевидцами происшествия и обладают записями видеорегистратора с места ДТП, с просьбой обратиться в СК по телефону: (8029) 681-46-94, - дополняют в СК.

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