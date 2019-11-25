Лукашенко - министрам иностранных дел Швеции и Финляндии: И малые, и средние государства должны как-то ближе быть друг к другу

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Беларусь с официальным визитом 25 ноября посетили министры иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто. Дипломаты встретились с президентом.

- Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами - Швецией и Финляндией. Я об этом много раз говорил на протяжении многих лет. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди. У нас многое получается. У вас больше, у нас, может, пока чуть-чуть меньше. Но я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике, - сказал на встрече Александр Лукашенко.

Про оформление договорно-правовых отношений с ЕС президент отметил, что «тянуть не следует».

- Вы видите, что вокруг нас творится. И малые, и средние государства должны как-то ближе быть друг к другу. Объединяться, если это возможно, чтобы устоять в этом тяжелом бурном мире, - предложил дипломатам президент. - Будем рады видеть в Минске вас с коллегами из Норвегии, Дании, Исландии. Готов обсудить все интересующие вопросы. Я вас приглашаю к откровенному, искреннему разговору. Если хотите, то без всяких дипломатических канонов.

В свою очередь, глава МИД Швеции Анн Линде заметила, что потенциал сотрудничества между Беларусью и странами Северной Европы надо использовать. А министр Пеккой Хаависто похвалил работу белорусского посла в Хельсинки, который старается делать Беларусь интересной для финнов.