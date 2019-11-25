В Барановичах огласили приговор по делу о хищении оружия из воинской части

Судили 10 человек, некоторые попали под амнистию и были освобождены в зале суда

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Громкое дело о хищении боеприпасов из воинской части Барановичского гарнизона рассматривали почти два месяца. По версии обвинения, 10 человек - они оказались на скамье подсудимых - похитили с территории воинской части более 25 пистолетов Макарова, около 10 автоматов Калашникова, 40-миллиметровый гранатомет, около 10 армейских взрывпакетов, около 4000 патронов к огнестрельному оружию и другие боеприпасы.

Строгий приговор вынесли прапорщику Дмитрию Кульжику - его осудили на 11 лет колонии усиленного режима с лишением звания и штрафом 1275 рублей. Кроме этого, с Кульжика суд постановил взыскать 12 тысяч рублей от дохода за продажу оружия, пишет барановичская газета «Интекс-пресс».

Старший прапорщик Юрий Марченко получил 11 лет колонии, штраф 1275 рублей. Его лишили права занимать должности, связанные с сохранностью оружия. В доход государства он от продажи оружия должен возместить 2,5 тысячи рублей.

Майор милиции Александр Веко по приговору осужден на 8 лет, но год снимается по амнистии. Суд его также лишает звания.

Николай Демидов - получил 6 лет лишения свободы, Максим Новиков - 5 лет и лишение погон лейтенанта, им также скостили год по амнистии. Старший прапорщик Виталий Гринкевич-Судник получил 4 года ограничения свободы, по амнистии 1 год ему отменили.

В зале суда после применения амнистии освободили Николая Чорного, Дениса Шавеля, Николая Азарко, Сергея Севрюка.

У Марченко, Демидова, Веко, Чорного, Шавеля, Азарко, Гринкевича-Судника суд постановил конфисковать автомобили.