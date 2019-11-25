2019-11-25T16:20:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В Свислочи вместо ремонта в общежитии хотели выселить жильцов

За людей заступилась прокуратура
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Вопрос с расселением жильцов теперь на контроле у райисполкома.Вопрос с расселением жильцов теперь на контроле у райисполкома.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Жильцы общежития, принадлежащего Свислочскому ПМС, обратились в прокуратуру с жалобой на то, что их хотят оттуда выселить без предоставления другого жилья. Люди проживали в этом общежитии по ходатайству других организаций, хотя и не работали на предприятии, которому принадлежит дом.

Прокуратура начала проверку. Оказалось, что руководство предприятия решило выселить жильцов из-за того, что общежитие требует ремонта.

- Здание не было подготовлено к отопительному сезону. Для получения паспорта готовности требовался ремонт систем канализации, водоснабжения, кровли и электропроводки общежития. Вместо устранения неисправностей должностные лица предприятия решили выселить жильцов из общежития без предоставления им другого жилого помещения, - комментируют в Гродненской областной прокуратуре.

Прокуратура посчитала, что это не основание для выселения жильцов. Поскольку договор найма не истек, правовых оснований выселять людей у руководства не было. Поэтому директор «Свислочское ПМС» получил от прокурора представление для устранения нарушений закона.

Ремонт общежития и вопрос переселения жильцов находится теперь на контроле местного райисполкома.

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