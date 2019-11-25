2019-11-25T17:40:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Танцы с голым задом и шампанское на рану: как «динамовцы» отмечали в Бресте чемпионство

Украинский видеоблогер побывал в раздевалке и на закрытой вечеринке команды
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Футболисты не сдерживали эмоций, празднуя победу. Фото: Динамо-Брест.Футболисты не сдерживали эмоций, празднуя победу. Фото: Динамо-Брест.
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Победа брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси по футболу стала сенсацией!

В тот же вечер на YouTube-канале «Бомбардир» появилось видео, которое показывает, что происходило сразу после матча. После горячих объятий, истошных победных воплей и сентиментальных слез от сброса напряжения на поле стадиона "динамовцы" переместились в раздевалку - и там отвели душу!

В тесном помещении устроили душ из больших бутылок шампанского - видно, что к победе готовились. Шеф клуба Александр Зайцев взобрался на стол с кубком, а Александр Нойок покрутил на камеру голым задом - говорит, обещал, а для Артема Милевского спели его любимую песню, которую он обычно напевал после победы над БАТЭ: «Не пугайся, не пугайся, детка, заходи в мою большую клетку».

- Я не хочу, чтобы сегодняшний день заканчивался, - сказал Артем Милевский, который в победном матче получил травму - у него оказалась рассечена голень. Товарищи по команде полили рану шампанским.

В клубе празднование продолжилось - с ошалелыми танцами, в том числе с голым торсом на барной стойке.

Читать полностью: https://sport.tut.by/news/football/662586.html?fbclid=IwAR0S0N83g_pJ02Ofo-I_l4Ly1832nUVh2fGM0MOZjEmWo0gehLdp1I0fyCI

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