«Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем прежде всего, а не Россия»

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Переговоры с российским губернатором президент начал сразу после встречи с дипломатами из Швеции и Финляндии - он общался с главами МИД.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Калининградской областью:

- Это географически и исторически очень близкая область, - отметил он.

Также президент рассказал о том, что Калининград мог бы быть белорусским.

- Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину. - Ред.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: «Я не против». А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что неправильно сделали. Тем не менее таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими, - сказал Лукашенко губернатору области.

Кроме этого, президент отметил, что прошлая встреча два года назад стала результативной. Лукашенко сказал, что рассчитывает на более тесную кооперацию с калининградскими машиностроителями и предложил организовать совместную сборку автобусов «Белкоммунмаш» в Калининграде.