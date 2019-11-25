2019-11-25T18:22:25+03:00
Политика
КП Беларусь

«Сожгли флаг и повредили имущество»: в Екатеринбурге напали на посольство Беларуси

Нападавших хулиганов ищет полиция
Надежда БУТОВИЧ
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Ночью разбили окна и подожгли белорусский флаг. Фото: ura.ru.Ночью разбили окна и подожгли белорусский флаг. Фото: ura.ru.
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Неизвестные злоумышленники накануне едва не разгромили в российском городе Екатеринбург здание офиса белорусского посольства, проинформировали belta.by официальные представители дипломатической миссии Беларуси в Москве.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночные часы в понедельник, 25 ноября. Несколько пока не установленных хулиганов пришли к посольству Беларуси, чтобы намеренно повредить имущество и нанести ущерб. Злоумышленники разбили стекло в окне отделения посольства, а также подожгли висевший на древке государственный флаг Беларуси.

– На данный момент ведется расследование, поэтому иные подробности дела не сообщаются в интересах следствия, – уточнили в ведомстве.

Примерно ту же информацию услышали журналисты и от пресс-секретаря МИДа Анатолия Глаза, который в свою очередь так же подтвердил факт хулиганского нападения.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов РФ.

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