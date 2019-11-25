Полиция – на ушах! Из сокровищницы Дрезденского музея в Германии грабители вынесли ювелирные изделия почти на €1 миллиард

Были украдены три гарнитура из 94 предметов. Фото: bpk.de.

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Накануне стало известно, что из саксонской сокровищницы «Зеленый свод» в музее Дрездена похитили ювелирные изделия. Правда, полиции потребовалось некоторое время, чтобы понять, что же именно пропало из музейного хранилища. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на зарубежные источники.

– На данный момент следствие исходит из самого факта кражи: нечто было украдено. Однако, что же именно пропало еще предстоит установить, – первоначально заявляли представители полиции Дрездена.

Считается, что для кражи преступники уличили момент в понедельник, 25 ноября, когда музей был закрыт для посещений. Сейчас предполагаемые преступники – в бегах.

Спустя время руководство музея смогло установить предмет кражи. Им оказались гарнитуры 17 века: «Пропали три гарнитуры, состоящие из 94 предметов, одна изготовленная из бриллиантов», – прокомментирована Марион Акерманн, директор в «Государственном художественном собрании Дрездена».

Уже появилось предположение, что из-за приметности украденных драгоценностей, злоумышленники не смогут продать их на черном рынке, поэтому, наверняка, разберут на части перед продажей.

Стоимость украденного около миллиарда в европейской валюте.