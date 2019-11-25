Гомельский таксист распылил в лицо коллеге газ из баллончика из-за того, что тот его подрезал

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Разборки в районе железнодорожного вокзала в Гомеле произошли между двумя водителями городских служб такси в понедельник, 25 ноября. Об это проинформировала пресс-служба МВД.

В милицию обратился потерпевший мужчина и рассказал, что другой водитель заблокировал его авто на парковке, а затем в ходе словесной перепалки распылил сначала ему в лицо, а затем и в салон такси газ из баллончика.

– Скрываться с места происшествия «обидчик» не стал, а наоборот рассказал правоохранителям, что в конфликте виноват его «оппонент». Мол во время движения по дороге коллега его «подрезал», а когда он подошел мирно поговорить – начал угрожать расправой и газовый баллончик пришлось применить исключительно в качестве предмета самообороны, – пояснили в пресс-службе.

Однако версия нападавшего быстро «рассыпалась» после того, как было изъято видео с камер видеонаблюдения вокзала.

Против вспыльчивого таксиста возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Идет разбирательство.