Гомельский таксист распылил в лицо коллеге газ из баллончика из-за того, что тот его подрезал
Разборки в районе железнодорожного вокзала в Гомеле произошли между двумя водителями городских служб такси в понедельник, 25 ноября. Об это проинформировала пресс-служба МВД.
В милицию обратился потерпевший мужчина и рассказал, что другой водитель заблокировал его авто на парковке, а затем в ходе словесной перепалки распылил сначала ему в лицо, а затем и в салон такси газ из баллончика.
– Скрываться с места происшествия «обидчик» не стал, а наоборот рассказал правоохранителям, что в конфликте виноват его «оппонент». Мол во время движения по дороге коллега его «подрезал», а когда он подошел мирно поговорить – начал угрожать расправой и газовый баллончик пришлось применить исключительно в качестве предмета самообороны, – пояснили в пресс-службе.
Однако версия нападавшего быстро «рассыпалась» после того, как было изъято видео с камер видеонаблюдения вокзала.
Против вспыльчивого таксиста возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Идет разбирательство.
Таксист распылил газ в лицо коллеге.Комментирует сотрудник УИОС МВД Маргарита Говрова
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