В Хойникском районе сельчанка еле убежала в дом от бешеной лисы

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ЧП случилось на сельском подворье в одной из деревень в Хойникском районе в минувшее воскресенье, 24 ноября. Об этом сообщила пресс-служба УВД Гомельского областного исполкома.

В милицию около 17.15 часов позвонила жительница деревни Езапов. Сельчанка рассказала, что едва успела скрыться в доме от «бешеной лисы», которая искусала двух дворовых собак и уже рванула к хозяйке дома, но та смогла забежать в дом и закрыться. Лисица ходит по двору, а вся семья: женщина, ее муж и дети, сидят взаперти.

– По вызову незамедлительно выехал наряд милиции. Когда правоохранители были на месте происшествия лесное животное уже успело зайти в сарай. По внешним признакам, действительно, показалось и милиционерам, что лисица бешеная. Майор участковый инспектор милиции обезвредил больное животное тремя прицельными выстрелами, – прокомментировали в УВД.

Прибывшие в деревню специалисты местного БООРа и райветстанции забрали животное для проведения экспертизы на бешенство.