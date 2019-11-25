«Грудничок расплакался и разбудил всю семью в горящем доме»: чудесное спасение под Чаусами
Семья с грудным ребенком чудом спаслась из горящего дома в одной из деревень на территории Чаусского района. Об этом tvrmogilev.by проинформировали в областном УМЧС.
Пожар произошел в деревне Ребятки. Сюда на недавно купленную дачу на выходных приехала семья из Могилева с двумя маленькими детьми. На ночь загородную недвижимость дачники решили обогреть с помощью печек: одна, они знали, топилась хорошо, а вот вторую ранее они еще не растапливали.
Ближе к утру дом наполнился едким дымом, но спящие этого не заметили бы, если бы сильный плач грудничка.
– Громкий плач младенца примерно в 04.00 часов разбудил всю семью, и так они смогли спастись. Никто не пострадал, – пояснила представитель УМЧС, старший инспектор центра безопасности Ольга Нехороших.
При этом дача очень сильно пострадала: сгорела кровля, повреждены перекрытия и имущество внутри дома. Предварительно в МЧС считают, что возгорание случилось из-за неисправного печного отопления.
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