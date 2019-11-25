2019-11-25T21:01:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельчанина, убившего на глазах ребенка бездомную кошку, приговорили к месяцу ареста

Ранее мужчина судим не был
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяный гомельчанин убил кошку прямо на улице. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Пьяный гомельчанин убил кошку прямо на улице. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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ЧП произошло в областном центре в середине лета. Инцидент случился 7 июля на гомельской улице Брянская. Мужчина в пьяном состоянии без видимых причин набросился на бродячее животное - бездомную кошку. Не обращая внимание на то, что во дворе дома были люди, среди которых и 5-летний мальчик, гомельчанин несколько раз ударил кошку ногой по голове – от чего животное умерло.

В понедельник, 25 ноября, 54-летний обвиняемый предстал перед судом, сообщили в пресс-службе Гомельского облсуда.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели. Суд назначил фигуранту наказание – месяц ареста. Также мужчину принудят лечить хронический алкоголизм в месте отбывания наказания, а после срока ареста - лечиться амбулаторно.

Приговор еще может быть обжалован.

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