Под Жабинкой в огне погибла 88-летняя пенсионерка
О пожаре в деревне Замошаны, что в Жабинковском районе, сообщили очевидцы. Сельчане позвонили в МЧС днем в понедельник, примерно в 12.20 часов, и сказали, что горит жилой дом на улице Центральная.
Когда в деревню приехали пожарные дом уже горел открытым пламенем, а крыша успела рухнуть, сообщили в пресс-службе Брестского УМЧС.
– Предполагалось, что внутри горящей усадьбы могут быть люди, так как пожилая сельчанка проживала в доме вместе с племянником 1972 года рождения, – уточнили в пресс-службе.
Погибшую пенсионерку нашли под обломками рухнувшей крыши в одной из комнат на кровати. Фото: МЧС.
Когда спасатели локализовали и ликвидировали возгорание, звену газодымозащитной службы удалось войти в помещение. В одной из комнат, под фрагментами рухнувшей кровли было обнаружено тело погибшей сельчанки – 88-летней хозяйки домовладения. Второго жильца – 47-летнего племянника погибшей женщины во время пожара дома не оказалось.
Причина пожара еще не установлена, но предположительно он мог случиться из-за неосторожно оставленной горящей церковной свечи.
Еще больше материалов по теме: «МЧС: Новости»