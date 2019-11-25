Под Жабинкой в огне погибла 88-летняя пенсионерка

В МЧС считают, что пожар мог случиться из-за горевшей церковной свечки

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О пожаре в деревне Замошаны, что в Жабинковском районе, сообщили очевидцы. Сельчане позвонили в МЧС днем в понедельник, примерно в 12.20 часов, и сказали, что горит жилой дом на улице Центральная.

Когда в деревню приехали пожарные дом уже горел открытым пламенем, а крыша успела рухнуть, сообщили в пресс-службе Брестского УМЧС.

– Предполагалось, что внутри горящей усадьбы могут быть люди, так как пожилая сельчанка проживала в доме вместе с племянником 1972 года рождения, – уточнили в пресс-службе.

Погибшую пенсионерку нашли под обломками рухнувшей крыши в одной из комнат на кровати. Фото: МЧС.

Когда спасатели локализовали и ликвидировали возгорание, звену газодымозащитной службы удалось войти в помещение. В одной из комнат, под фрагментами рухнувшей кровли было обнаружено тело погибшей сельчанки – 88-летней хозяйки домовладения. Второго жильца – 47-летнего племянника погибшей женщины во время пожара дома не оказалось.

Причина пожара еще не установлена, но предположительно он мог случиться из-за неосторожно оставленной горящей церковной свечи.