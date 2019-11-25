2019-11-25T21:53:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Споткнулся и упал прямо перед поездом»: житель Жлобина погиб под колесами товарняка

Мужчина хотел успеть перейти по пешеходному настилу перед поездом
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина упал на пути прямо перед товарняком. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Мужчина упал на пути прямо перед товарняком. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Смертельное происшествие на железной дороге произошло в райцентре на Гомельщине в субботу, 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

ЧП случилось в Жлобине. Известно, что в этот день 54-летний горожанин намеревался перейти пути в установленном месте по пешеходному настилу. Мужчина видел приближающийся поезд и думал, что успеет перейти на другую сторону путей, пока товарняк подъедет.

Погибший пешеход споткнулся на пешеходном настиле и угодил под поезд. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Погибший пешеход споткнулся на пешеходном настиле и угодил под поезд. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– Горожанин шагнул на пути и поспешил на другую сторону. Однако в какой-то момент переходивший по настилу пешеход споткнулся и упал прямо на пути, оказавшись перед грузовым составом. Трагедии машинисту избежать не удалось, мужчина был смертельно травмирован движущимся локомотивом, – прокомментировали в УВД.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку, на месте работает СК, сотрудники милиции, специалисты Госкомитета судэкспертиз.

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