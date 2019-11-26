2019-11-26T09:32:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на этой неделе: дождь и мокрый снег

26 ноября местами ожидается гололед
Евгения ПОПКО
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Столбик термометра стал все чаще показывать минусовую температуру.Столбик термометра стал все чаще показывать минусовую температуру.Фото: "КП" Архив
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Во вторник, 26 ноября, в Беларуси местами выпадет небольшой снег. Где-то ожидаются слабые туманы и гололед. Температура днем от -3 до +3, сообщает pogoda.by.

В Минске почти без осадков, да и вероятность их небольшая. Местами тоже слабый туман и гололед. Утром столбик термометра опустится до -4, а днем - до -3.

В среду, 27 ноября, ночью по востоку до -8. Днем ожидается от -2 до +5. В отдельных районах мокрый снег и дождь. В четверг погода резко не изменится. Правда, уже на большей части страны будет слякотно: синоптики снова обещают мокрый снег и дождик.

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