Подросток притворился девушкой, чтобы выманить деньги

Изменить размер текста: A A

Под Ивацевичами 23-летний парень обратился в милицию. По его словам, он переписывался в соцсети с милой девушкой. В беседе он поделился чем-то очень личным. И собеседница решила этим воспользоваться: за то, что та будет молчать, она стала просить деньги. И он заплатил ей 300 рублей.

На девушку парень пожаловался в милицию. Милиция установила: под видом привлекательной девушки скрывался 15-летний юноша, сообщили belta.by в УВД Брестского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.208 УК РБ «Вымогательство».