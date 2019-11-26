2019-11-26T10:33:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Подросток притворился девушкой, чтобы выманить деньги

Возбуждено уголовное дело
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Подросток выманил деньги. Возбуждено уголовное дело.Подросток выманил деньги. Возбуждено уголовное дело.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Под Ивацевичами 23-летний парень обратился в милицию. По его словам, он переписывался в соцсети с милой девушкой. В беседе он поделился чем-то очень личным. И собеседница решила этим воспользоваться: за то, что та будет молчать, она стала просить деньги. И он заплатил ей 300 рублей.

На девушку парень пожаловался в милицию. Милиция установила: под видом привлекательной девушки скрывался 15-летний юноша, сообщили belta.by в УВД Брестского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.208 УК РБ «Вымогательство».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода на этой неделе: дождь и мокрый снег
«Споткнулся и упал прямо перед поездом»: житель Жлобина погиб под колесами товарняка
Под Жабинкой в огне погибла 88-летняя пенсионерка
Гомельчанина, убившего на глазах ребенка бездомную кошку, приговорили к месяцу ареста
«Грудничок расплакался и разбудил всю семью в горящем доме»: чудесное спасение под Чаусами
В Хойникском районе сельчанка еле убежала в дом от бешеной лисы
Гомельский таксист распылил в лицо коллеге газ из баллончика из-за того, что тот его подрезал
Полиция на ушах! Из сокровищницы Дрезденского музея в Германии грабители вынесли ювелирные изделия почти на €1 миллиард
«Сожгли флаг и повредили имущество»: в Екатеринбурге напали на посольство Беларуси
«Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем прежде всего, а не Россия»
Танцы с голым задом и шампанское на рану: как «динамовцы» отмечали в Бресте чемпионство
В Свислочи вместо ремонта в общежитии хотели выселить жильцов
В Барановичах огласили приговор по делу о хищении оружия из воинской части