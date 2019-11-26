СК: в Одноклассниках пенсионерам пишут аферисты. Те рассказывают им о подарках от банка

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В последнее время историй о том, как аферисты похищают деньги с банковских карточек белорусов, очень много. О росте количества таких преступлений заговорил и Следственный комитет, который привел в пример еще несколько похожих случаев обмана. Так, в Одноклассниках пенсионеры получают сообщения от своих знакомых-друзей, которые им говорят, что один из банков Беларуси в связи с юбилеем дарит подарки своим клиентам в виде зачислений денег. Друг пишет, что уже получил так деньги от банка, и предлагает помощь в этом деле. И для этого просит данные карточки (номер, срок действия, секретный код), после чего у людей списываются все деньги. На самом деле в лице друга, который рассказывал о подарках от банка, скрывался мошенник, который пользовался взломанными страницами либо страницам-дубликатами.

Следственный комитет напоминает и советует для выхода в интернет использовать устройства, на которых установлено программное обеспечение, предназначенное для борьбы с вредоносной активностью. Также нужно обращать внимание на внешний вид сайтов. Возможно, вы зашли на их поддельные копии. Вводить личную информацию нужно только на веб-сайтах, работающих с использованием защищенных протоколов (обычно в браузере рядом с адресом такого сайта отображается значок замка на зеленом фоне). Еще один важный совет - рассказывайте о новых способах мошенничества своим пожилым и несовершеннолетним родным.