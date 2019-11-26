2019-11-26T15:02:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Пассажир "Тойоты" пытался вывезти из Беларуси валюту: спрятал на теле и в багаже

Никто из бывших в автомобиле не смог объяснить, почему валюту не декларировали
Наталья ПАРТОЛИНА
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В автомобиле, который выезжал из Беларуси, изъяли крупную сумму незадекларированной валюты. Фото: Витебская таможня.В автомобиле, который выезжал из Беларуси, изъяли крупную сумму незадекларированной валюты. Фото: Витебская таможня.
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Крупная партия валюты - более 30 тысяч евро - обнаружена витебскими таможенниками в пункте пропуска Урбаны. Компания на автомобиле "Тойота" отказалась от декларирования. Таможенники нашли в машине, в багаже и на теле пассажира валюту. Кроме крупной суммы в евро, там было еще 3,5 тысячи российских рублей и около 40 злотых.

- После обнаружения сокрытой валюты граждане затруднились дать объяснения своим действиям, - рассказали в пресс-группе Витебской таможни.

Более 33,2 тысячи евро изъяты. Витебская таможня провела проверку по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Материалы переданы в УСК по Витебской области, который даст правовую оценку действиям водителя и пассажира авто.

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