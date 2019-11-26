Лукашенко о том, почему отпустил Домрачеву в Китай: Не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом

По словам президента, Дарья Домрачева сама его просила разрешить ей уехать в Поднебесную

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Александр Лукашенко во время встречи с национальной командой по гребле на байдарках и каноэ рассказал, как отпустил олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву в Китай. Напомним, там биатлонистка вместе со своим мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Бьорндаленом тренирует сборную Китая по биатлону. Биатлонисты будут готовить команду к следующим зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

По словам президента, Дарья Домрачева во время разговора с ним просила разрешить ей уехать в Китай, чтобы тренировать там сборную по биатлону.

- Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда (населения. - Ред.) страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли, - приводит слова Лукашенко belta.by.

Как писала ранее "Комсомолка", Дарья Домрачева говорила, что ей не поступало подобных предложений от Белорусской федерации биатлона.

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