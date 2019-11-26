2019-11-26T14:38:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Авария под Молодечно: водитель легковушки заснул за рулем и врезался в микроавтобус. Есть пострадавшие

За медпомощью обратилось 9 человек, двое из них получили тяжелые травмы
Евгения ПОПКО
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Авария произошла утром 26 ноября. Фото: МВДАвария произошла утром 26 ноября. Фото: МВД
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ДТП произошло в этот вторник, 26 ноября, около 10 часов на автодороге Р-28 Минск - Молодечно - Нарочь. Водитель Renault заснул за рулем, выехал на встречку и врезался в микроавтобус Mercedes. В микроавтобусе было 15 пассажиров. Сейчас за медпомощью обратились 9 человек, двое получили тяжелые травмы. Точное количество пострадавших уточняется, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Известно, что микроавтобус направлялся в Минск.

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