Авария под Молодечно: водитель легковушки заснул за рулем и врезался в микроавтобус. Есть пострадавшие

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ДТП произошло в этот вторник, 26 ноября, около 10 часов на автодороге Р-28 Минск - Молодечно - Нарочь. Водитель Renault заснул за рулем, выехал на встречку и врезался в микроавтобус Mercedes. В микроавтобусе было 15 пассажиров. Сейчас за медпомощью обратились 9 человек, двое получили тяжелые травмы. Точное количество пострадавших уточняется, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Известно, что микроавтобус направлялся в Минск.