2019-11-26T14:39:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Госавтоинспекция напоминает об ответственности за непереобутую машину

С 1 декабря по 1 марта за езду на авто без зимних шин грозит предупреждение, или штраф
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Соблюдение ПДД, наличие зимней резины и исправность авто обезопасит водителей и пассажиров от аварий.Соблюдение ПДД, наличие зимней резины и исправность авто обезопасит водителей и пассажиров от аварий.Фото: Сергей ГАПОН
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С 27 ноября по 4 декабря Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин - установка зимних шин!». В это время сотрудники милиции проведут информационно-разъяснительную беседу с владельцами авто, а также пообщаются с трудовыми коллективами и работниками автотранспортных организаций.

Минская Госавтоинспекция обращает внимание: с 1 декабря по 1 марта за езду на авто без зимних шин предусмотрена административная ответственность - предупреждение, или штраф до 0,5 базовой величины. Также запрещается выезжать на дорогу и машинам с изношенным протектором, высота рисунка которого составляет менее 4 мм. Соблюдение ПДД, наличие зимней резины и исправность авто обезопасит водителей и пассажиров от аварий.

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