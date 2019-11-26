Госавтоинспекция напоминает об ответственности за непереобутую машину

С 1 декабря по 1 марта за езду на авто без зимних шин грозит предупреждение, или штраф

Изменить размер текста: A A

С 27 ноября по 4 декабря Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин - установка зимних шин!». В это время сотрудники милиции проведут информационно-разъяснительную беседу с владельцами авто, а также пообщаются с трудовыми коллективами и работниками автотранспортных организаций.

Минская Госавтоинспекция обращает внимание: с 1 декабря по 1 марта за езду на авто без зимних шин предусмотрена административная ответственность - предупреждение, или штраф до 0,5 базовой величины. Также запрещается выезжать на дорогу и машинам с изношенным протектором, высота рисунка которого составляет менее 4 мм. Соблюдение ПДД, наличие зимней резины и исправность авто обезопасит водителей и пассажиров от аварий.

КСТАТИ

Если вы еще не подготовили свой автомобиль к зиме, то сделать это быстро и качественно можно ЗДЕСЬ.