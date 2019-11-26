Работник магазина подменил новый телефон на свой б/у

На что рассчитывал парень, который подменил телефон в магазине, неизвестно. Но правда все равно всплыла. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Эта история началась с того, что в милицию обратились представители компании по продаже техники. Они рассказали о ЧП в их магазине.

Так, один из клиентов компании рассказал, что купленный им гаджет сломался, а сервисный центр отказал ему в ремонте. Дело в том, что идентификационный номер на коробке не соответствовал номеру на телефоне.

Сотрудники милиции установили: телефон был не похищен, а заменен таким же гаджетом, но бэушным. Это оказалось делом рук 24-летнего бывшего сотрудника компании.

Мобильный телефон у парня изъяли. Общая же сумма ущерба составила 2100 рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Сейчас следователи дадут действиям минчанина правовую оценку.