2019-11-26T16:11:08+03:00
Минск
КП Беларусь

Шествие Дедов Морозов в Минске пройдет 28 декабря

Маршрут движения традиционный - от площади Независимости до площади Октябрьской
Евгения ПОПКО
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Праздничное шествие традиционно проходит в Минске.Праздничное шествие традиционно проходит в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Каждый год в Минске проходит шествие Дедов Морозов. В этом году он состоится 28 декабря и стартует в 17.00.

- Маршрут движения традиционный - от площади Независимости до площади Октябрьской, – цитирует замначальника управления культуры Мингорисполкома Александра Шестакова belta.by.

Планируется, что будут задействованы около тысячи участников. Одними же из самых ярких Дедов Морозов будут работники Минского тракторного завода и "Коммунарки".

Шествие завершится представлением музыкальной сказки "Новогодний звездопад".

Кстати, в 2017 году на шествии Дедов Морозов случилось ЧП - потерялись три ребенка. Но, к счастью, всех их нашли быстро. Так, один девятилетний мальчик побежал следом за шествием Дедов Морозов, и бабушка упустила его из вида. Нашли его сотрудники милиции.

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