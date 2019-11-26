Шествие Дедов Морозов в Минске пройдет 28 декабря
Каждый год в Минске проходит шествие Дедов Морозов. В этом году он состоится 28 декабря и стартует в 17.00.
- Маршрут движения традиционный - от площади Независимости до площади Октябрьской, – цитирует замначальника управления культуры Мингорисполкома Александра Шестакова belta.by.
Планируется, что будут задействованы около тысячи участников. Одними же из самых ярких Дедов Морозов будут работники Минского тракторного завода и "Коммунарки".
Шествие завершится представлением музыкальной сказки "Новогодний звездопад".
Кстати, в 2017 году на шествии Дедов Морозов случилось ЧП - потерялись три ребенка. Но, к счастью, всех их нашли быстро. Так, один девятилетний мальчик побежал следом за шествием Дедов Морозов, и бабушка упустила его из вида. Нашли его сотрудники милиции.
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