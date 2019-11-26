Главное празднование Нового года будет на Октябрьской площади

Новогодний концерт начнется в 23.30 и окончится в 4.00 1 января

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Если в прошлые годы главные новогодние гуляния были возле Дворца спорта, то в этом году они пройдут на Октябрьской площади. Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

Концерт на Октябрьской площади начнется в 23.30 и окончится в 4.00 1 января. На новогодней сцене выступят белорусские артисты и диджеи, сообщает belta.by.

Напомним, 28 декабря в Минске пройдет шествие Дедов Морозов. Планируется, что в шествии будут задействованы около тысячи участников.