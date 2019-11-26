2019-11-26T17:09:55+03:00
Минск
КП Беларусь

Главное празднование Нового года будет на Октябрьской площади

Новогодний концерт начнется в 23.30 и окончится в 4.00 1 января
Евгения ПОПКО
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Фото: НЕДОВЕРКОВ НикитаФото: НЕДОВЕРКОВ Никита
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Если в прошлые годы главные новогодние гуляния были возле Дворца спорта, то в этом году они пройдут на Октябрьской площади. Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

Концерт на Октябрьской площади начнется в 23.30 и окончится в 4.00 1 января. На новогодней сцене выступят белорусские артисты и диджеи, сообщает belta.by.

Напомним, 28 декабря в Минске пройдет шествие Дедов Морозов. Планируется, что в шествии будут задействованы около тысячи участников.

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