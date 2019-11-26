Спортивный комментатор Владимир Новицкий вышел на пенсию

Владимиру Николаевичу в этом году исполнилось 65 лет

Изменить размер текста: A A

В мае этого года легендарный комментатор Владимир Новицкий отметил 65-летие. И сейчас он решил уйти на пенсию. Сделал он это по собственному желанию, сообщает Tribuna.com.

Владимир Новицкий является заслуженным деятелем культуры. Он комментирует спортивные состязания с 1981 года. Он же одним из первых стал комментировать матчи на белорусском языке. Владимир Николаевич комментировал всевозможные виды спорта. И стал настоящей легендой спортивной жизни страны.