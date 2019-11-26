2019-11-26T18:01:01+03:00
Общество
КП Беларусь

В Мозыре у малыша застряла голова в стуле

На помощь семимесячному ребёнку пришли спасатели
Евгения ПОПКО
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Ребенок опрокинул на себя кухонный металлический стул. Фото: МЧСРебенок опрокинул на себя кухонный металлический стул. Фото: МЧС
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Утром во вторник, 26 ноября, спасателям поступило сообщение о том, что в Мозыре по улице Пролетарская в стуле застряла голова малыша. Извлечь голову ребенка из стула у домочадцев не получилось. Пришлось вызывать спасателей. Они и выяснили, что ребенок опрокинул на себя кухонный металлический стул, в результате чего его голова застряла между прутьями спинки стула. Работники МЧС при помощи ручного гидравлического инструмента извлекли голову из стула. Состояние ребенка удовлетворительное, сообщает МЧС.

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