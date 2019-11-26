Стекло и цемент из Беларуси не хотят брать на экспорт?

Предприятия получили финподдержку и "живут" с задолженностями, а при этом снижается спрос на белорусские цемент и стекло. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

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Организациям цементной и стекольной промышленности была оказана господдержка. Условия оказания данной помощи, а также соблюдение предприятиями графиков погашения задолженностей контролируют в правительстве. Несмотря на пристальное внимание, проблемные вопросы остаются, процитировала belta.by заявление Сергея Румаса, премьер-министра Беларуси.

Больше всего в правительстве страны обеспокоены проблемами в отрасли: падающими объемами экспорта белорусских цемента и стекла, не 100-процентной загрузкой мощностей производств. Кроме того, вызывают беспокойство ситуации, когда реализация готовой продукции производится по необоснованным посредническим схемам (схожие методы используются иногда и при закупке сырья и материалов).

На контроле правительства – поручение президента повысить эффективность работы цементной и стекольной промышленности. Например, глава страны для стабилизации работы цементных заводов и «Гомельстекло» принял решение «провести реструктуризацию задолженностей этих организаций перед республиканскими организациями, газоснабжающими организациями и банками».

– Например, на стеклозаводе «Немане» годовая выручка от реализации продукции составляет примерно 40 миллионов рублей, а общий долг на данный момент – около 200 миллионов. Таким образом, сказалась на работе предприятия сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженности: перед бюджетом республики и за топливно-энергетические ресурсы, – прокомментировал Румас.

В КГК в свою очередь предложили решать проблемы отрасли, не только устраняя выявленные недостатки, но и привлекая к ответственности виновных управленцев из числа руководителей в министерствах, исполкомах и организациях.