В ДТП под Слонимом столкнулись две легковушки: после аварии пассажира зажало в салоне

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Серьезная авария произошла на трассе направлением Слоним – Волковыск вечером в понедельник, 25 ноября. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УМЧС Гродненской области.

Очевидцы сообщили спасателям о столкновении двух авто около 17.40 часов. В одном из искореженных авто оставался зажатым человек, потребовалась помощь МЧС.

– В аварию на трассе в Слонимском районе попали легковые «КИА Спортэдж» и «Фольксваген Пассат». В салоне одной из машин зажало 34-летнего мужчину, ехавшего в авто в качестве пассажира. Пострадавшего деблокировали с помощью гидравлического аварийно-спасательного специнструмента, после этого мужчину передали медикам, ему понадобилась госпитализация, – пояснили в пресс-службе.

По факту ДТП ГАИ Слонима проводит проверку.

Ранее «Комсомолка» сообщала о жутком дорожно транспортном-происшествии под Молодечно, где пострадали 9 человек.