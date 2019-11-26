2019-11-26T19:42:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинце бывший начальник лаборатории молокозавода получила 4 года за €340 взятки

А взяткодателя оштрафовали почти на 5,5 тысяч евро
Надежда БУТОВИЧ
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Знакомый "попросил" об одолжении, за деньги.Знакомый "попросил" об одолжении, за деньги.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В суде Лунинца во вторник, 26 ноября, был оглашен приговор против начальника производственной лаборатории местного молочного завода. Подробности сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Сообщается, что выполняя обязанности начальника производственной лаборатории молокозавода подсудимая приняла взятку.

– Знакомый обвиняемой директор столичной фирмы заплатил ей 200 белорусских рублей и 340 евро (Прим: общая сумма 792,2 рубля) для благоприятного решения вопроса из ее компетенции. Коррупционерша обещала обойти конкурентную процедуру закупки и оформить по договору на завод определенные приборы контроля продукции, – пояснили в облсуде.

Взяточницу признали виновной и приговорили к 4 годам ограничения свободы (без направления на «химию») и такому же, 4-летнему сроку запрета на занятие ею управленческих, организационно-распорядительный, иных административных должностей и обязанностей.

Был наказан и взяткодатель, директор столичного ООО «Касабиан». Он заплатит 500 базовых величин штрафа (12750 белорусских рублей или свыше 5,5 тысячи евро).

Приговор еще может быть обжалован.

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