Фотофакт. Молодечненец позвонил в ГАИ и сказал: «Жена рожает!»

Сотрудники Госавтоинспекции с мигалками сопроводили машину с роженицей до больницы, а потом встретили молодую мамочку из роддома

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Молодые многодетные родители Анна и Алексей Выговские накануне не без приключений добирались из Родошковичей до Молодечненского роддома. При этом будущему отцу по дороге звонить пришлось не в «скорую», а в… ГАИ. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Роды у супруги Алексея начались в вечернее время, решили не ждать карету скорой помощи: ребенок в семье четвертый, роды – стремительные, поэтому в больницу поехали на личном авто. Однако мужчина не учел, что после 18.00 часов на автотрассе Р28 в направлении Молодечно из-за обилия авто образуются заторы. Тогда мужчина позвонил в ГАИ с необычной просьбой.

– Наряд ГАИ «встретил» легковушку с роженицей в районе первого кольца при въезде в Молодечно. По городу машину сопроводили с включенными маячками. Успели – медики смогли оказать необходимую помощь маме, и малышки. Родилась девочка – Лилия, – рассказали в пресс-службе.

Поздравить счастливых родителей инспекторы ГАИ приехали в роддом и в день выписки. Малышке и родителям пожелали всего наилучшего, "зеленого света" на жизненном пути!