56-летняя женщина скончалась в одном из отделений милиции в Минске

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ЧП произошло в белорусской столице в минувшие выходные, 23 ноября. Сообщается, что в прошедшую субботу в одном из отделений столичной милиции скончалась 56-летняя гражданка. Об этом проинформировала belta.by, ссылаясь на Екатерину Гарлинскую, официального представителя управления Следственного Комитета по Минску.

– На данный момент на месте происшествия в отделении милиции уже побывали сотрудники следственно-оперативной группы Первомайского РОСК. В целях следствия они изъяли необходимую документацию. Точную причину смерти женщины установят с помощью назначенной судмедэкспертизы, – добавила представитель УСК.

О том, в качестве кого 56-летняя женщина была доставлена в отделение милиции, а также с чем предположительно все-таки может быть связана ее гибель, в интересах следствия пока не сообщается.