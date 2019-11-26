В Брагинском районе учитель школы искусств почти 3 года получал деньги за занятия, которые не проводил

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Мошеннический инцидент получил свое начало еще в 2016 году. Учитель школы искусств в Брагине с сентября 2016 по апрель 2019 года регулярно «отчитывался» о якобы проведенных индивидуальных и групповых занятиях. На липовые «уроки» составлялось расписание, выплачивалась заработная плата, однако фактически занятия с учащимися проведены не были. Об этом сообщила пресс-служба Гомельского областного суда.

– Директор учебного учреждения не была осведомлена о преступных действиях подчиненного и регулярно вносила в зарплатный табель информацию об учете рабочего времени, нагрузках учителя для начисления ему зарплаты. В итоге обвиняемый необоснованно за это время получил доход около 12,7, – пояснили в пресс-службе облсуда.

Педагога признали виновным в мошенничестве крупного размера и приговорили к 2 годам лишения свободы и штрафу 765 рублей (30 базовых величин). К осужденному применена 2-летняя отсрочка с обязанностями сохранения места жительства, контроля за поведением и ежемесячной «регистрацией» в пенитенциарном надзорном органе.

Приговор еще может быть обжалован.