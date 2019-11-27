«Наземные пункты пропуска и областные аэропорты». Беларусь планирует расширять безвиз

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Въезд в нашу страну для иностранцев планируют упростить. По словам министра экономики Дмитрия Крутого, в Беларуси планируют и дальше расширять безвизовые зоны, упрощать въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска.

Напомним, сейчас безвиз действует в Национальном аэропорту "Минск" - можно въехать на срок до 30 дней. Есть частичный безвиз в Брестской и Гродненской областях, туристы из 73 стран могут быть в турпоездке сроком до 15 суток.

Также иностранцы могут перемещаться без виз по всей территории западных областей, если они находятся в составе организованных туристических групп. В безвизовую приграничную территорию Брест - Гродно входят уже две действующие зоны в Брестской и Гродненской областях. Недавно к ним присоединились еще пять районов Гродненского региона: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

- Безвизовый режим - очень важное решение, которое принято, - сказал Крутой, цитирует belta.by. - Безвизовый режим дал серьезный эффект на коротком промежутке времени.