2019-11-27T12:18:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Уменьшить в 4 раза. В Минске собираются изменить нормы потребления воды

Минскводоканал предлагает пересмотреть нормы для тех потребителей, у которых нет счетчиков воды
Ирина АВИДОВА
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Нормы потребления воды могут изменить.Нормы потребления воды могут изменить.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О том, что в Минске могут существенно измениться нормы потребления воды, пошла речь на заседании столичного Совета по развитию предпринимательства.

Совет поддержал идею Минсководоканала об изменении норм потребления воды, которые были установлены 16 лет назад - еще в 2003-м.

Как пишет «МН», ссылаясь на начальника Центра по расчету с потребителями «Водосбыт» Минскводоканала Василия Ананича, эти нормы не отвечают точности и полноте учета расхода воды.

В итоге, действующий норматив 12 литров на 1 кв. м предлагается снизить в 4 раза - до 3 литров на 1 кв. м.

Поэтому Минскводоканал предлагает пересмотреть нормы для тех потребителей, у которых нет счетчиков воды.

БУДЬ В КУРСЕ!

Сколько стоит куб воды в Беларуси в 2019 году

С 1 марта 2019 года, если в квартире есть зарегистрированные (по месту жительства или месту пребывания), то вне зависимости от количества прописанных оплата за холодную воду начисляется по льготному (субсидируемому) тарифу. До 1 марта льготный тариф действовал только на 140 л в день на 1 человека (около 4,2 куба в месяц).

Если в квартире никто не зарегистрирован, оплата рассчитывается по полному (экономически обоснованному) тарифу.

Субсидируемый тариф на воду и канализацию в регионах - 1,4721 рубля за кубометр (на водоснабжение - 0,8338 рубля, на канализацию - 0,6383 рубля).

В Минске - 1,3856 рубля (на водоснабжение - 0,8338 рубля, на канализацию - 0,5518 рубля).

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