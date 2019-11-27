Погода на среду, 27 ноября: сыро, туман, гололедица

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На погоду в Беларуси оказывает влияние повышенное атмосферное давление, сформированное во влажной воздушной массе.

По данным сайта pogoda.by, в стране будет облачно, в отдельных районах пройдут небольшие осадки. Кроме мокрого снега и дождя нас ожидают туман и гололедица на дорогах.

Днем температура будет в среднем от -2 до +3°C. В Минске 100% влажность, вероятность снега 10%.

Температура воздуха утром 0...-2°C, днем -1...+1°C, вечером 0...-2°C.

Но из-за высокой влажности ощущается как -6°C.