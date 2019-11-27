2019-11-27T12:41:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Можно ли купить путевку на отдых сейчас, а оплатить потом? Позвоните и просите об этом сегодня на прямой линии

Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если позвоните сегодня, 27 ноября, по телефонам прямой линии «Комсомолки» с 15.00 до 16.00
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Какой кредит выбрать, если срочно понадобились деньги?

- Как можно побаловать себя и близких подарками к Новому году с помощью банка?

- Можно ли купить путешествие сейчас, а оплатить его потом?

Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если позвоните 27 ноября, в среду, по телефонам прямой линии «Комсомолки» с 15.00 до 16.00.

На ваши вопросы ответят заместитель Председателя Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович и начальник развития розничного бизнеса Лилия Петкевич.

Телефоны: 8 (017) 293-75-01, 293-75-10, 293-75-17.

Вопросы также можно присылать заранее по электронной почте: raisa.yudina@phkp.ru

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Нашел банковские карточки, вставлял их по очереди в банкомат»
«Заметили педофила с маленькой девочкой». Подростки начали его преследовать и вызвали милицию
«С дефицитом почти в миллиард рублей». В Беларуси приняли бюджет на 2020 год
Погода на среду, 27 ноября: сыро, туман, гололедица
Уменьшить в 4 раза. В Минске собираются изменить нормы потребления воды
«Наземные пункты пропуска и областные аэропорты». Беларусь планирует расширять безвиз
В Брагинском районе учитель школы искусств почти 3 года получал деньги за занятия, которые не проводил
56-летняя женщина скончалась в одном из отделений милиции в Минске
Фотофакт. Молодечненец позвонил в ГАИ и сказал: «Жена рожает!»
В Лунинце бывший начальник лаборатории молокозавода получила 4 года за €340 взятки
В ДТП под Слонимом столкнулись две легковушки: после аварии пассажира зажало в салоне
Стекло и цемент из Беларуси не хотят брать на экспорт?
В Мозыре у малыша застряла голова в стуле
Спортивный комментатор Владимир Новицкий вышел на пенсию
Главное празднование Нового года будет на Октябрьской площади
Шествие Дедов Морозов в Минске пройдет 28 декабря