Можно ли купить путевку на отдых сейчас, а оплатить потом? Позвоните и просите об этом сегодня на прямой линии

Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если позвоните сегодня, 27 ноября, по телефонам прямой линии «Комсомолки» с 15.00 до 16.00

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- Какой кредит выбрать, если срочно понадобились деньги?

- Как можно побаловать себя и близких подарками к Новому году с помощью банка?

- Можно ли купить путешествие сейчас, а оплатить его потом?

Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если позвоните 27 ноября, в среду, по телефонам прямой линии «Комсомолки» с 15.00 до 16.00.

На ваши вопросы ответят заместитель Председателя Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович и начальник развития розничного бизнеса Лилия Петкевич.

Телефоны: 8 (017) 293-75-01, 293-75-10, 293-75-17.

Вопросы также можно присылать заранее по электронной почте: raisa.yudina@phkp.ru